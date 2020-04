Meteo, Pasqua col Sole da nord a sud, temperature quasi estive!

Pasqua da tarda primavera su tutta Italia: il Sole splende da nord a sud tranne poche eccezioni come i litorali tirrenici tra Lazio e Campania, dove sussistono delle nubi basse coi minuti contati. L’anticiclone sta regalando un week-end assolutamente stabile e soprattutto mite e, rispetto ai giorni scorsi, porterà ad un ulteriore incremento termico.

La giornata di Pasqua si preannuncia bella su tutta la penisola e ancor più calda rispetto a ieri tanto che localmente potremo superare anche il numero dei 25°C. In particolare ci riferiamo alla pianura Padana (tra Emilia, basso Veneto e bassa Lombardia) e alle zone interne di Toscana, Lazio e Campania. Non escludiamo picchi di 27°C nel beneventano, nel napoletano, nel grossetano, nel senese e nel fiorentino.

Temperature in aumento anche sulle regioni adriatiche, ioniche e le isole maggiori con picchi fino a 22-24°C. Lievi e piacevoli brezze marine soffieranno sulle coste.

Nonostante la stupenda giornata, dobbiamo tutti rispettare le regole e restare in casa, come già ribadito ieri. #IORESTOACASA, fatelo anche voi! Non ci resta che augurare una buona Pasqua a tutti voi!

A cura di Raffaele Laricchia

