Catastrofici tornado colpiscono le pianure americane: vittime e devastazione

La stagione dei tornado nelle grandi pianure americane è entrata nel vivo: nelle ultime ore una violenta perturbazione generata dal contrasto fra aria fredda polare e aria umida e più mite proveniente dal golfo del Messico ha originato celle temporalesche estremamente violente che sono sfociate in numerosi tornado.

I fenomeni più violenti hanno colpito in particolare Louisiana, Texas e Mississippi, causando ingenti danni e purtroppo anche diverse vittime e feriti. Il bilancio aggiornato parla di almeno 8 morti, ma potrebbe aggravarsi con il passare delle ore.

A fare notizia è soprattutto la formazione di un tornado di dimensioni eccezionali nel Mississipi: un vortice largo fra i 5 e i 7 km, come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, che potrebbe essere il tornado più grosso mai registrato nella storia moderna. Caratteristiche che potrebbero quindi superare il famoso tornado “El Reno” che sette anni fa colpì l’Oklahoma, con un “cono” largo circa 3,2 km.

Dalle prime stime questo tornado potrebbe aver raggiunto la massima categoria, ovvero EF5 sulla “scala Fujita avanzata”, con venti quindi superiori ai 300 km/h. Serviranno però analisi più approfondite nelle prossime ore e giorni per appurare la reale entità del tornado. Per fortuna non sembra che il tornado, avvistato nelle vicinanze della piccola città di Soso, abbia percorso aree densamente popolate. Tuttavia i danni, ancora da quantificare bene, non sono mancati.

Un altro tornado molto violento si è formato in Lousiana, raggiungendo una probabile categoria EF3 (o superiore). Nello stato del sud-est degli Usa sono stati diversi i vortici che hanno toccato terra. La città di Monroe risulta fra le zone più colpite: qui il vento ha distrutto circa 300 case e danneggiato anche l’aeroporto regionale.

“Ho dichiarato lo stato di emergenza per proteggere la salute e la sicurezza della nostra popolazione, a seguito di potenti tornado e temporali che hanno imperversato in tutto lo stato”, ha affermato il governatore del Mississipi Tate Reeves assicurando agli abitanti che non erano soli. “Stiamo mobilitando tutte le risorse disponibili per proteggere le nostre persone e le loro proprietà”, ha aggiunto.

Il National Weather Service, il servizio meteorologico statunitense, ha avvertito che altri fenomeni di questo tipo potrebbero continuare anche nella giornata di lunedì, avanzando ad Est verso Alabama e Georgia. In Mississippi e negli altri stati colpiti dai tornado sono stati allestiti rifugi per ripararsi dalle raffiche di vento: la preoccupazione delle autorità è stata di far rispettare all’interno le misure di distanziamento sociale imposte per prevenire la diffusione della pandemia da coronavirus. Il Mississippi ha 2.781 casi confermati di coronavirus e 96 decessi. La Louisiana è fra gli stati più colpiti dalla pandemia con 20.595 casi e 840 morti.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

This morning, 95 million Americans are facing a severe weather threat. Deadly tornadoes ripped through Louisiana and Mississippi on Easter Sunday.@MichMuscatello has the timing & track of this storm on @wpri12. #PinpointWeatherAlert pic.twitter.com/WMhBfnfKQ7 — Brandon Truitt (@BrandonTruittTV) April 13, 2020

A cura di Francesco Ladisa

