Coronavirus, ragazzo positivo organizza festa con amici in casa. Tutti denunciati.

Una nuova storia che racconta incoscienza e noncuranza delle leggi arriva dalla Lombardia.

Un ragazzo, risultato positivo da giorni al coronavirus, quindi consapevole di aver contratto la malattia pur non avendo sintomi particolari, ha deciso di organizzare nel pomeriggio di ieri una festa nella sua casa, a Lodi, invitando 5 amici.

Queste persone si sono presentate pur essendo a conoscenza della positività al Covid-19 dell’amico. La festa è andata avanti fino a quando un vicino di casa ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato la polizia.

Intervenuti sul posto, gli agenti non hanno potuto che constatare quanto avvenuto e denunciare per violazione del testo unico delle leggi sanitarie, per non aver osservato l’ordine teso a impedire la diffusione di una malattia infettiva l’uomo e gli amici, tutti tra i 17 e i 24 anni. Per tutti, le autorità sanitarie, hanno imposto la quarantena.

Non si tratta del primo caso del genere: nelle ultime ore è balzata agli onori della cronaca anche la notizia di una grigliata con decine di persone organizzata su un tetto di un palazzina, sempre nella giornata di ieri, a Palermo.

A cura di Francesco Ladisa

