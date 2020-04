Fortissima grandinata si abbatte in Portogallo, a Aljustrel: le immagini

Con l’avanzare della stagione le temperature aumentano e iniziano a manifestarsi i primi forti temporali in Europa. Nella giornata di ieri abbiamo assistito alla formazione di numerosi sistemi temporaleschi in giro per l’Europa (non in Italia dove resiste ancora l’alta pressione).

Un temporale particolarmente violento ha dato vita a una eccezionale grandinata in Portogallo, nel distretto di Beja.

Fortemente colpita risulta la località di Aljustrel, dove attorno alle 18 è caduta una grande quantità di grandine tale da accumularsi su strade, prati e tetti delle case.

La violenta grandinata (per fortuna con chicchi di grandine non di grosse dimensioni) ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto liberare strade e scantinati. Non si registrano feriti.

A cura di Francesco Ladisa

