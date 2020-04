Maltempo alle porte: in arrivo vento forte, piogge e calo delle temperature

Meteo – Dopo tanto bel tempo e tepore primaverile, soprattutto nella giornata di Pasqua, il tempo è pronto a mutare rapidamente nelle prossime ore. I primi segni del cambiamento si stanno mostrando dal pomeriggio: ovvero si denota un aumento delle nubi sulle regioni del centro-nord e soprattutto un intensificazione graduale del vento.

Una rapida perturbazione è in arrivo sulla nostra penisola e darà vita a qualche pioggia e ad un calo a tratti marcato delle temperature tra martedì 14 e mercoledì 15.

Le piogge giungeranno sin dal primo mattino sul Lazio, dopodichè si estenderanno anche ad Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata tra il pomeriggio e la sera. Saranno queste le regioni principalmente interessate dalla perturbazione, mentre sulle restanti regioni un po’ di nubi e tanto Sole. In video le previsioni a cura di Raffaele Laricchia:

Vento forte in arrivo – Raffiche sostenute di bora sono attese su Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia (nella tarda mattina di domani) con intensità in improvviso aumento anche oltre i 50 km/h. Raffiche di grecale e tramontana in rinforzo sulle regioni adriatiche fino alla Puglia tra domani pomeriggio e sera, mentre saranno leggermente più deboli su Toscana, Lazio, Campania. In tarda sera venti forti attesi anche in Calabria.

Crollo delle temperature – La colonnina di mercurio scenderà rapidamente nella seconda parte di domani principalmente sulle regioni adriatiche tra Veneto, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia: qui le massime non andranno oltre i 16-18°C. Sui restanti settori massime fino a 20-22°C.

Il giorno più freddo, in realtà, sarà mercoledì 15: nonostante la presenza del Sole su tutta Italia le temperature faranno fatica a superare i 14-15°C sul versante adriatico e i 16-17°C in pianura Padana. Sulle regioni tirreniche e le isole maggiori avremo i valori più alti, ovvero compresi tra 17 e 20°C.

A cura di Raffaele Laricchia

