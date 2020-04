Meteo, Pasquetta con Sole e caldo ovunque, non accadeva da anni

Erano molti anni che l’Italia non viveva una Pasquetta dal sapore quasi estivo da nord a sud: l’anticiclone sub-tropicale continua a regalare cieli sereni o velati, oltre che temperature molto alte per il periodo e venti quasi ovunque assenti eccetto le gradevoli brezze marine. Nell’ultimo decennio probabilmente solo nella Pasquetta del 2018 possiamo trovare condizioni meteo abbastanza stabili, seppur con temperature non alte come quelle di oggi. Tutti gli altri anni qualcosa è sempre andato storto: tra nubi, vento forte, freddo e pioggia sono tante le Pasquette rovinate in tutta Italia o su parte di essa.

Ebbene il sogno dei ragazzi e delle famiglie si è realizzato quest’anno ma c’è un “piccolo” particolare: non si può uscire di casa. Insomma la natura ci ha giocato decisamente un brutto scherzo, ma non fa nulla: i problemi sono ben altri al momento e l’emergenza del coronavirus è tutt’altro che risolta.

Previsioni per oggi 13 aprile 2020

Stabile e soleggiato su tutta Italia. Nubi sparse sul nord Italia senza piogge, mentre gli addensamenti diverranno sempre più consistenti in Sardegna dove potrebbe arrivare anche qualche piovasco in serata (sassarese e olbiese in particolare).

Temperature massime fino a 21-23°C in pianura Padana, fino a 25°C nelle zone interne del centro-sud. Venti assenti o a regime di brezza sulle coste.

A cura di Raffaele Laricchia

