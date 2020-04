Protezione civile, dati coronavirus del 13 aprile 2020: superate 20.000 vittime, calo netto dei nuovi contagi

Netto miglioramento rispetto a ieri sul fronte dei nuovi contagi da Covid-19: i numeri rilasciati dalla protezione civile mostrano un costante trend di miglioramento che quest’oggi spicca con quasi 1000 nuovi contagi in meno rispetto alle scorse 24 ore. Sono infatti 3.153 le nuove persone risultate positive in Italia (ieri erano state oltre 4.000) a fronte di circa 36.000 tamponi effettuati (quasi 10.000 in meno rispetto a ieri). Insomma il rapporto tra tamponi positivi ed effettuati resta grossomodo invariato, ma il dato più importante, ovvero quello dei ricoveri in terapia intensiva, continua a migliorare.

Continuano a salire purtroppo le vittime, oggi diventate in totale oltre ventimila.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 13 aprile 2020) al momento abbiamo:

– totale tamponi positivi oggi: 3.153 (-939 rispetto a ieri)

– 103.616 casi ATTUALMENTE positivi (+1.363 rispetto a ieri)

– 20.465 vittime (+566 rispetto a ieri)

– 35.435 guariti (+1.224 rispetto a ieri)

– 3.260 in terapia intensiva (-83 rispetto a ieri)

– 28.023 ricoverati con sintomi (+176 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 159.516

Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 21% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 25% almeno due patologie e il 50% ben tre patologie; solo il’2% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 6% del totale dei casi positivi al momento). Il 70% dei positivi è in isolamento domiciliare.

L’attenzione resta alta: sicuramente fa piacere leggere finalmente notizie positive sul calo dei contagi e dei ricoveri, ma è proprio questo il momento in cui bisogna fare un ulteriore sacrificio ed evitare di uscire di casa e avere contatti con altre persone. È importantissimo restare in casa, ora più che mai, per sconfiggere definitivamente il coronavirus, come sottolineato dallo stesso Borrelli in conferenza stampa.

/// Il picco è già stato raggiunto attorno al 20 marzo! I dati sono eloquenti ///

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook