Coronavirus, 0 contagi in Basilicata per la prima volta da inizio emergenza

Dati confortanti arrivano dalla Basilicata, una delle regioni finora meno colpite in assoluto dall’epidemia di coronavirus.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza nella regione lucana non si registra alcun caso caso di nuovo contagio nell’arco delle 24 ore. Gli ultimi 214 tamponi eseguiti hanno dato infatti tutti esito negativo. Il numero di contagiati totali resta quindi fermo a 265. Inoltre sempre nell’ultimo bollettino giornaliero si registrano 0 decessi.

Oggi nei due ospedali di Potenza e Matera sono ricoverarti 74 malati. Al San Carlo di Potenza 20 sono nel reparto di malattie infettive, sette in terapia intensiva e sette in pneumologia; al Madonna delle Grazie di Matera 30 pazienti sono nel reparto di malattie infettive e cinque in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 191 persone.

Dati insomma estremamente positivi, che non possono essere correlati soltanto alla bassa densità di popolazione presente in Basilicata (terz’ultima regione in Italia per numero di abitanti). Sicuramente le persone sono state brave a limitare i contatti e mantenere le distanze così da portare l’epidemia a spegnersi, ha dichiarato l’epidemiologo Giovanni Tripepi, dirigente di ricerca dell’istituto di fisiologia clinica del Cnr di Reggio Calabria.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook