Coronavirus, raggiunta la soglia dei 2 milioni di casi nel Mondo. La metà in Europa.

E’ stata raggiunta la soglia dei 2 milioni di contagi da coronavirus in tutto il mondo. E’ quanto emerge dal conteggio aggiornato del sito worldometers (Dadax), che partecipa al Progetto Real Time Statistics gestito da un team di ricercatori e sviluppatori internazionale.

I casi sono ora a quota 2.000.743, mentre il numero dei decessi è salito a 126.776 e quello delle persone guarite a 484.781. Naturalmente si tratta di dati inevitabilmente parziali, in particolare per quanto riguarda i contagi, dato che è noto come molte persone possono contrarre il coronavirus rimanendo asintomatiche.

Secondo i dati dell’Af oltre 1 milione di contagi sono in Europa, la metà dei casi registrati in tutto il mondo. Gran parte dei contagi fuori dall’Europa sono negli Usa. Gli Stati Uniti hanno superato nelle ultime ore i 600.000 casi ufficiali: sono precisamente 602.989. I morti sono 25.575. Si tratta di dati diffusi dalla John Hopkins University. Nelle ultime 24 ore nel paese sono state ben 2.228 le vittime.

A cura di Francesco Ladisa

