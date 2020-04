Irpinia: scossa di terremoto moderata avvertita al mattino, tremori ad Avellino e Salerno

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 15 aprile 2020, esattamente alle 07.35, nell’entroterra Campano, in Irpinia. Il sisma è stato percepito chiaramente in un raggio di oltre 35 km tra le province di Avellino, Salerno e Potenza.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.3 sulla scala richter, mentre la profondità è stata calcolata attorno agli 11 km nel sottosuolo. Epicentro localizzato precisamente tra Nusco e Lioni, in provincia di Avellino, una zona notoriamente molto sismica.

Il movimento tellurico è stato avvertito chiaramente nella zona epicentrale con tremori e boati durati 1-2 secondi, capaci comunque di spaventare molte persone.

Tremori avvertiti anche ad Avellino (distante 29 km dall’epicentro) e Salerno (37 km dall’epicentro). Segnalati lievi tremori anche nel potentino.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Nusco AV 4 4203 4203 Bagnoli Irpino AV 5 3217 7420 Lioni AV 6 6201 13621 Cassano Irpino AV 8 982 14603 Sant’Angelo dei Lombardi AV 9 4250 18853 Torella dei Lombardi AV 9 2144 20997 Montella AV 9 7780 28777 Castelfranci AV 10 2041 30818 Rocca San Felice AV 11 851 31669 Caposele AV 11 3483 35152 Teora AV 12 1537 36689 Montemarano AV 12 2851 39540 Villamaina AV 12 995 40535 Calabritto AV 12 2391 42926 Morra De Sanctis AV 13 1297 44223 Guardia Lombardi AV 13 1718 45941 Castelvetere sul Calore AV 13 1615 47556 Paternopoli AV 14 2384 49940 Acerno SA 15 2783 52723 Senerchia AV 16 842 53565 San Mango sul Calore AV 16 1185 54750 Gesualdo AV 16 3516 58266 Frigento AV 17 3780 62046 Volturara Irpina AV 17 3289 65335 Luogosano AV 17 1187 66522 Sturno AV 18 3080 69602 Castelnuovo di Conza SA 18 619 70221 Laviano SA 18 1438 71659 Santomenna SA 18 443 72102 Conza della Campania AV 18 1373 73475 Chiusano di San Domenico AV 19 2277 75752 Andretta AV 19 1927 77679 Valva SA 19 1643 79322 Sant’Angelo all’Esca AV 19 801 80123 Fontanarosa AV 19 3170 83293 Lapio AV 20 1572 84865 Carife AV 20 1408 86273

A cura di Raffaele Laricchia

