Meteo, la tramontana sferza il centro-sud, temperature crollate

L’arrivo di una rapida perturbazione dal nord Europa ha allontanato momentaneamente l’anticiclone sub-tropicale scatenando un improvviso guasto del tempo con annesso crollo termico. I forti venti di bora hanno anche causato danni soprattutto sul nord-est e in Emilia.

Nubi e piogge hanno già abbandonato l’Italia, ma il vento continua a farsi sentire anche in maniera sostenuta sulle regioni del Meridione. Nel frattempo sono calate vistosamente le temperature soprattutto sulle regioni del nord e quelle adriatiche. Temperature da pieno inverno in montagna, specie sull’Appennino centrale dove sono state registrate minime fino a -7/-9°C.

Previsioni per oggi 15 aprile 2020

Tanto Sole da nord a sud: le ultime nubi presenti sul Piemonte e al sud si dissolveranno rapidamente nelle prossime ore. Venti forti di tramontana e grecale sulle regioni adriatiche e al sud, in lenta attenuazione dal pomeriggio.

Temperature massime non oltre i 16-17°C in pianura Padana e non oltre 15-16°C sulle regioni adriatiche. Qualche grado in più esclusivamente sui settori tirrenici.

Da domani l’alta pressione tornerà a dominare incontrastata per tutto il resto della settimana, favorendo anche un sensibile aumento delle temperature.

A cura di Raffaele Laricchia

