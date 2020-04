Meteo Protezione Civile domani 16 Aprile: bel tempo su tutta Italia e temperature in aumento

Nella giornata di domani l’alta pressione interesserà tutta la nostra penisola apportando condizioni di bel tempo.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 16 Aprile 2020

Precipitazioni: assenti o non rilevanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale aumento su tutte le regioni, localmente sensibile sulle regioni peninsulari.

Venti: localmente forti dai quadranti orientali su Sardegna meridionale e settentrionale, in attenuazione.

Mari: molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna, lo Ionio e localmente lo Stretto di Sicilia; dal pomeriggio moto ondoso in generale calo.

A cura di Francesco Ladisa

