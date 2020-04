Coronavirus: Mattia, ragazzo di 18 anni, finalmente dimesso dopo un mese

Una bellissima notizia arriva da Cremona, dove nelle ultime ore è stato dimesso Mattia, studente di 18 anni, il più giovane paziente Covid curato all’ospedale cremonese.

Il ragazzo, le cui condizioni di salute erano migliorate già da diversi giorni, ha dovuto lottare a lungo contro la malattia. Ricoverato il 16 Marzo, Mattia ha trascorso oltre due settimane in terapia intensiva e un altro periodo in pneumologia.

Prima di entrare in coma farmacologico aveva scritto alla madre Ombretta un messaggio con una promessa: “Stai tranquilla, non ti lascio sola”. Lo scorso primo aprile e’ stato estubato, per essere trasferito l’indomani nel reparto di pneumologia, da dove ieri è stato dimesso per far ritorno finalmente a casa, dopo un mese di ospedale.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook