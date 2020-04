Perù, grossa meteora esplode nei cieli di Lima

Nella serata del 15 aprile 2020 la popolazione peruviana ha assistito ad un evento a dir poco mozzafiato e allo stesso tempo da brividi considerando che non tutti i giorni una meteora di grosse dimensioni si avvicina così tanto alla superficie terrestre, percorrendo centinaia di chilometri nell’atmosfera. Ad inizio aprile lo spettacolo fu avvistato anche sul nord Italia.

L’evento astronomico è stato avvistato da centinaia di persone tra Lima e Ica: le segnalazioni parlano di un bolide incandescente color turchese che ha lasciato una scia luminosa ed è poi esploso improvvisamente scatenando un bagliore capace di illuminare l’intero cielo notturno per pochi istanti. Il video, spettacolare, mostra l’arrivo e l’esplosione della meteora: Please enable JavaScript



Si è trattato di una meteora giunta sino a poche centinaia di chilometri dalla superficie terrestre: fortunatamente il meteoroide è esploso in alta quota grazie alle varie forze contrastanti (pressione e attrito) che hanno ostacolato il cammino dell’ammasso roccioso.

A cura di Raffaele Laricchia

