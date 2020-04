Occhi al cielo: questa notte spettacolare allineamento Luna, Giove, Saturno e Marte

Nuovo spettacolo nei nostri cieli nelle prossime ore. In nottata si verificherà un bellissimo allineamento fra la Luna, Giove, Saturno, Marte.

Il nostro satellite e i 3 pianeti risulteranno (quasi) allineati, visibili ad occhio nudo, rivolgendo lo sguardo verso Sud-Est. Tutto ciò a partire dalle 4 circa di questa notte fino all’alba. Una volta individuata la luna, ancora bassa sull’orizzonte (sorgerà attorno alle 3:30/4:00) sarà semplice individuare anche gli altri pianeti.

Un orario sicuramente non comodo, ma vi assicuriamo che lo spettacolo potrà ricompensare lo sforzo di alzarsi dal letto. E perché no, avremo l’occasione di vivere un momento di romantica evasione in un periodo difficile come quello che stiamo affrontando.

Le condizioni meteo, che vedono alta pressione e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, favoriranno l’osservazione del cielo in gran parte della penisola.

A cura di Francesco Ladisa

