Paura tra Emilia, Liguria e Toscana: altra scossa di terremoto nettamente avvertita

Dopo la scossa moderata avvertita nitidamente ieri sera, la terra è tornata a tremare sull’Appennino settentrionale nel corso di questa mattina, precisamente alle 11.42. Le segnalazioni giungono numerose dal piacentino e dal genovese, ma pare che questa seconda scossa sia stata avvertita anche in un raggio superiore rispetto a ieri sera.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.2 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato localizzato a soli 3 km di profondità. Epicentro sull’Appennino piacentino, nella zona di Cerignale e Ferriere.

Paura nella zona epicentrale ovvero tra Cerignale, Ferriere, Casaldonato, Cattaragna, Ottone (nel piacentino) e Rezzoaglio, Santo Stefano D’Aveto, Fontanigorda e Rovegno (nel genovese). Il sisma è stato percepito con tremori netti e boati, durati 2-3 secondi. In molti sono scesi per strada in via precauzionale.

La scossa è stata avvertita anche a Piacenza, Parma, La Spezia, Genova, e finanche nell’astigiano, nell’alessandrino e sulla Toscana settentrionale. Nuove segnalazioni giungono anche dal pavese, dal milanese e anche da biellese, novarese, torinese e modenese (raggio d’azione di circa 150 km). Non ci sono al momento danni a cose o persone ma non mancheranno nuovi informazioni a riguardo.

/// SEGUI IL MONITORAGGIO DEI TERREMOTI IN ITALIA E NEL MONDO, CLICCA QUI ///



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Cerignale PC 6 127 127 Ottone PC 7 516 643 Ferriere PC 7 1294 1937 Corte Brugnatella PC 8 586 2523 Zerba PC 10 77 2600 Gorreto GE 10 97 2697 Coli PC 11 879 3576 Santo Stefano d’Aveto GE 12 1126 4702 Rovegno GE 13 554 5256 Bobbio PC 13 3577 8833 Rezzoaglio GE 14 995 9828 Fontanigorda GE 14 277 10105 Brallo di Pregola PV 14 599 10704 Farini PC 15 1290 11994 Fascia GE 16 81 12075 Rondanina GE 18 62 12137 Montebruno GE 18 240 12377 Carrega Ligure AL 19 84 12461 Santa Margherita di Staffora PV 19 473 12934 Menconico PV 19 360 13294 Propata GE 20 142 13436

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook