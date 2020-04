Protezione civile, dati coronavirus del 16 aprile 2020: quasi 4.000 nuovi contagi, oltre 500 vittime

Nel nuovo aggiornamento pomeridiano della protezione civile viene rilevato un nuovo aumento dei contagi rispetto a ieri a fronte di un alto numero di tamponi fatti (61.000 circa), mentre è stato registrato un leggero calo del numero delle vittime (purtroppo parliamo sempre di oltre 500 decessi).

Rispetto a ieri si registrano ben 3.786 tamponi positivi (ieri ne erano stati registrati 2.667), ma fortunatamente gran parte di essi non sono malati gravi e pertanto sono in semplice isolamento domiciliare. Continuano a calare i posti occupati in terapia intensiva. Importante il numero dei guariti in 24 ore (oltre 2.000).

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 16 aprile 2020) al momento abbiamo:

– totale tamponi positivi oggi: 3.786 (+1.119 rispetto a ieri)

– 22.170 vittime (+525 rispetto a ieri)

– 40.164 guariti (+2.072 rispetto a ieri)

– 106.607 casi ATTUALMENTE positivi* (+1.189 rispetto a ieri)

– 2.936 in terapia intensiva (-143 rispetto a ieri)

– 26.893 ricoverati con sintomi (-750 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 168.941 (+3.786 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone, tra ospedali e isolamento domiciliare, positive al Covid-19. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti dopo aver aggiunto i nuovi tamponi positivi.

Il 72% /oltre 74.000) dei positivi è in isolamento domiciliare. Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 21% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 25% almeno due patologie e il 50% ben tre patologie; solo il’2% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia.

L’attenzione resta alta: il costante calo dei ricoveri in terapia intensiva, ormai cominciato da oltre 10 giorni, non deve portare ad un allentamento delle restrizioni, anzi, deve spingerci ad un ulteriore sacrificio che permetterà di sconfiggere o quantomeno tamponare fortemente l’epidemia.

A cura di Raffaele Laricchia

