Sequenza sismica in Emilia tra Ferriere e Cerignale, altra scossa di terremoto avvertita

Una sequenza sismica è in atto sull’Appennino settentrionale, esattamente nel piacentino: da ieri sera sono state registrate diverse scosse di terremoto nettamente avvertite che hanno suscitato molta preoccupazione tra gli abitanti del piacentino e del genovese (i più vicini all’epicentro). La scossa più intensa è stata registrata alle 11.42, quando la terra ha tremato con un’intensità pari al 4.2 sulla scala richter.

Alle 13.16 è stata avvertita chiaramente un’altra scossa della stessa intensità di ieri sera: la nuova scossa ha raggiunto quindi la magnitudo 3.5 sulla scala richter mentre l’epicentro è stato individuato a metà strada tra Ferriere e Cerignale, sull’Appennino piacentino. Ipocentro localizzato a 8 km di profondità. Il sisma è stato avvertito chiaramente nel piacentino sin verso Piacenza e anche a Genova.

In totale sono cinque le scosse registrate sino ad ora in zona: la prima moderata ieri sera alle 22.02, le altre due più forti tra le 11.42 e le 13.16 di oggi, on magnitudo rispettivamente di 4.2 e 3.5. Nel mentre due scosse più lievi alle 12.29 (magnitudo 2.0) e alle 12.53 (magnitudo 2.6).

Non ci sono danni a cose o persone, ma la paura è tanta nell’area epicentrale dove sorgono numerosi borghi appenninici.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Cerignale PC 5 127 127 Corte Brugnatella PC 5 586 713 Ferriere PC 7 1294 2007 Coli PC 8 879 2886 Ottone PC 8 516 3402 Zerba PC 10 77 3479 Bobbio PC 11 3577 7056 Gorreto GE 12 97 7153 Brallo di Pregola PV 13 599 7752 Farini PC 13 1290 9042 Santo Stefano d’Aveto GE 14 1126 10168 Rovegno GE 15 554 10722 Fontanigorda GE 16 277 10999 Rezzoaglio GE 16 995 11994 Menconico PV 18 360 12354 Santa Margherita di Staffora PV 18 473 12827 Fascia GE 18 81 12908 Bettola PC 19 2828 15736 Rondanina GE 20 62 15798 Carrega Ligure AL 20 84 15882 Romagnese PV 20 687 16569

A cura di Raffaele Laricchia

