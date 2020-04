Piogge torrenziali provocano alluvione nello Yemen: vittime, feriti e dispersi

Una violenta ondata di maltempo ha colpito negli ultimi giorni lo Yemen, Stato posto all’estremità meridionale della Penisola araba.

Tre bambini hanno perso la vita e 99 persone sono rimaste ferite (alcune in maniera grave) in seguito alle piogge torrenziali che hanno devastato i campi profughi in aree separate del governatorato di Mareb. Segnalati anche 5 dispersi.

Fra Lunedì e Martedì piogge e inondazioni hanno colpito anche la capitale, Sana’a, causando ingenti danni alle proprietà dei cittadini, inondando dozzine di case e causando panico tra i residenti.

Ecco un filmato terribile che arriva dalla città di Sana’a

A cura di Francesco Ladisa

