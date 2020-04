Puglia: scossa di terremoto nella notte sul Gargano, avvertita anche in Molise

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita nella notte di oggi 18 aprile 2020, esattamente alle 04.57, tra Puglia e Molise. Il sisma è stato breve ma netto, capace di svegliare centinaia di persone nel foggiano.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.7 sulla scala richter: l’epicentro è stato individuato nel foggiano tra Apricena e Poggio Imperiale, ad una profondità di circa 24 km. Grazie a quest’ultimo fattore il terremoto è stato percepito su un’area più vasta, tra il Molise e gran parte del foggiano.

“Tremori secchi, rapidi e forti” segnalano da Apricena sulla nostra pagina facebook: il sisma è durato circa 1-2 secondi e ha fatto tremare vetri, finestre e fatto scricchiolare armadi e mensole. In molti hanno avvertito il terremoto nel foggiano, sin verso San Giovanni Rotondo, Foggia, Lucera, Manfredonia e San Severo. Segnalazioni anche da Termoli e Campobasso, in Molise e addirittura (in maniera molto più lieve) dalla BAT e dal centro-nord barese (Trani, Barletta, Modugno, Bitonto, Bisceglie).

///SEGUI IL MONITORAGGIO SISMICO IN TEMPO REALE QUI///



Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Poggio Imperiale FG 3 2724 2724 Apricena FG 5 13328 16052 Lesina FG 7 6410 22462 San Paolo di Civitate FG 14 5818 28280 San Severo FG 14 53905 82185 San Nicandro Garganico FG 14 15566 97751 Torremaggiore FG 16 17311 115062 Serracapriola FG 19 3931 118993 Chieuti FG 19 1698 120691

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook