Stasera nei nostri cieli lo spettacolo dei satelliti Starlink: info e orario

Nelle ultime sere in molti hanno notato la presenza di una serie di luci in cielo, nettamente visibili ad occhio nudo. Sui social network sono state pubblicate anche delle foto a riguardo.

Il fenomeno, che non ha nulla a che vedere con ufo o cose simili, è legato al transito di numerosi satelliti: gli Starlink di Space X. Si tratta del progetto Elon Musk che punta a sviluppare la copertura internet sulla Terra.

Queste piccole luci, simili a quelle delle stelle, sono comparse anche nella serata di ieri, attraversando la volta celeste per poi scomparire dopo una decina di minuti.

Lo spettacolo luccicante ci sarà anche oggi: appuntamento alle ore 21,45 circa. I satelliti si presenteranno in fila solcando il cielo da ovest in direzione nord est. Per osservarli dovremo rivolgere lo sguardo verso nord-ovest (nella zona del grande carro). Lo stesso passaggio si ripeterà domani, domenica 19 aprile ore 20,46.

La costellazione dei satelliti Starlink

I primi giorni del 2020 sono stati testimoni del lancio e della messa in orbita del terzo lotto di satelliti Starlink. Questi piccoli satelliti, dal peso di poco superiore ai 220 chilogrammi, sono stati progettati con l’idea di fornire servizi internet ai territori sorvolati. Con questo lancio, la costellazione ha raggiunto le 180 unità, creando quella che al momento è già la più grande flotta di satelliti in orbita. SpaceX non è l’unica compagnia aerospaziale che desidera diventare anche internet provider. OneWeb ha lanciato il suo primo set di sei satelliti nel 2019, ma SpaceX, con i propri razzi, è riuscita a creare rapidamente una costellazione considerevole. Elon Musk, CEO e fondatore di SpaceX, ha affermato che la compagnia avrà bisogno di avere almeno 400 satelliti in orbita per riuscire a fornire una copertura internet minimale e 800 per fornire una copertura moderata. La commercializzazione dei servizi potrebbe essere avviata già a partire dal 2020 con la copertura di alcune località di Stati Uniti e Canada.

Come funziona Starlink

L’obiettivo del progetto Starlink è la fornitura di un accesso globale a internet ad alta velocità. Con l’attuale tecnologia le aree rurali e remote sono spesso ancora oggi isolate e senza accesso. I tradizionali provider di servizi internet via satellite sono in grado di fornire una copertura con i loro satelliti posti in orbita geostazionaria (circa 35.000 chilometri di altitudine), ma il segnale per giungere a destinazione e tornare al dispositivo di origine deve percorrere una distanza elevata il che si traduce in collegamenti con velocità di connessione poco performanti. Operando a un’altitudine più bassa, SpaceX spera di riuscire a ridurre questo problema per fornire una copertura veloce e affidabile a un prezzo competitivo.

A cura di Francesco Ladisa

