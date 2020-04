Rinvenute tracce di coronavirus in acqua non potabile a Parigi

Delle tracce di Coronavirus sono state rinvenute nell’acqua a Parigi, in diversi punti della rete idrica non potabile, destinata in particolare al lavaggio delle strade.

A renderlo noto è stato il Comune della città parigina, affermando comunque che si tratta di tracce minime e che non vi è alcun tipo di rischio per l’acqua potabile.

È stato il laboratorio che lavora per la rete idrica comunale a scoprire “in queste ultime 24 ore” la presenza in quantità minima di tracce del virus su 4 dei suoi 27 punti testati. Tale scoperta ha spinto il Comune a sospendere immediatamente l’uso della rete idrica non potabile, nel quadro del “principio di precauzione”.

Non vi è alcuna traccia di virus Covid invece nella rete idrica destinata all’uso potabile: l’acqua – rassicura il Comune – può essere quindi consumata senza alcun rischio.

Non c’è motivo di preoccuparci nemmeno in Italia. L’acqua potabile non rappresenta rischi di contagio da coronavirus. Il ministero della Salute ha più volte ribadito che “bere l’acqua del rubinetto è sicuro. Le pratiche di depurazione cui è sottoposta l’acqua del rubinetto sono efficaci nell’abbattimento dei virus, insieme a condizioni ambientali che compromettono la vitalità dei virus (temperatura, luce solare, livelli di pH elevati) e alla fase finale di disinfezione”.

A cura di Francesco Ladisa

