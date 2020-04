Risveglio irrequieto dell’Etna, colonne di fumo ben visibili

L’Etna sembra voler tornare in cattedra con una delle sue solite spettacolari eruzioni. Già ieri erano ben visibili i primi segnali di parossismo grazie all’emissione di piccole colonne di gas in atmosfera.

Questa mattina il risveglio del grande vulcano siciliano è apparso abbastanza irrequieto: altissime colonne di fumo e cenere si sono sollevate in atmosfera tanto da essere visibili da diversi chilometri di distanza.

Dalla webcam termica si notano anche fontane di lava a ridosso del cratere.

A cura di Raffaele Laricchia

