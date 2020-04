Romagna, lieve scossa di terremoto in mare avvertita tra Cervia, Bellaria e Rimini

Una scossa di terremoto di lieve entità è stata avvertita al primo mattino di oggi 19 aprile 2020, esattamente alle 05.27, sul litorale romagnolo (nel riminese).

Secondo i dati ufficiali dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 2.8 sulla scala richter avvenuto nel mar Adriatico a circa 9 km dalla costa romagnola tra Cervia e Bellaria. L’ipocentro è stato localizzato a circa 4 km di profondità, risultando piuttosto superficiale.

Il sisma è stato avvertito debolmente sul litorale romagnolo tra Cervia, Bellaria e Rimini: diverse le segnalazioni giunte in redazione, soprattutto da Cesenatico e Rimini. Ovviamente non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Bellaria-Igea Marina RN 10 19519 19519 Cesenatico FC 11 25796 45315 Cervia RA 14 28940 74255 San Mauro Pascoli FC 16 11690 85945 Gatteo FC 17 9068 95013 Savignano sul Rubicone FC 18 17766 112779 Gambettola FC 19 10660 123439 Rimini RN 19 147750 271189 Santarcangelo di Romagna RN 20 22089 293278

A cura di Raffaele Laricchia

