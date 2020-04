Crolla il petrolio: per la prima volta nella storia il prezzo del texano (Wti) va in negativo

Le quotazioni del petrolio sono precipitate ulteriormente nelle ultime ore arrivando a toccare livelli record. In serata il Wti (il greggio prodotto in Texas, riferimento per il mercato americano) è infatti crollato sotto un dollaro al barile accusando una flessione vicina al 95%. Quindi – prima volta nella storia – chiude addirittura in territorio negativo. Il contratto con consegna a maggio è stato negoziato – sulla piattaforma Nymex – a meno 37,63 dollari. E adesso il calo è del 305 per cento.

Il crollo, come si legge su www.askanews.it, risente dell’effetto combinato di alcuni gravi problemi tecnici sulla mancanza di spazio materiale dove stoccarlo, l’avvicinarsi della scadenza dei futures in prima consegna (domani, quelli relativi a maggio) e il pesante squilibrio tra domanda e offerta provocato dall’emergenza coronavirus in atto (con relativi blocchi in molti paesi)

Questo ribasso assolutamente anomalo e storico riguarda però un volume limitato e particolare di contratti in una fase straordinaria di squilibri, avvertono alcuni analisti, ed è appunto determinato anche da queste problematiche tecniche. I futures sempre sul Wti in scadenza a giugno calano a loro volta pesantemente, ma restano a livelli più ragionevoli.

Questa forte pressione sul Wti in prima consegna era già iniziata venerdì scorso, dato che gli investitori sono fortemente restii a rilevare questi contratti, date le difficoltà a procedere agli stoccaggi della materia prima.

In pochi si aspettavano però un Lunedì così nero. Con la domanda di petrolio letteralmente in crollo a nulla sono finora valsi i tagli alla produzione decisi dall’Opec+. Tagli che, fin dall’inizio, sono apparsi inadeguati: 9,7 milioni di riduzione a fronte di una domanda attesa calare circa tre volte tanto. “Nessuna riduzione della produzione può essere abbastanza veloce e profonda guardando alla dinamica dei prezzi”, mettono in evidenza alcuni analisti.

A cura di Francesco Ladisa

