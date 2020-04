Maltempo: dopo mesi di siccità finalmente tanta pioggia in Piemonte

La perturbazione atlantica giunta sull’Italia ha dispensato piogge preziose da nord a sud dopo un lungo periodo avaro di precipitazioni e in generale un inverno ampiamente siccitoso.

Abbondanti piogge hanno interessato anche il Piemonte, dove in poche ore si è passati dalla siccità a fiumi ingrossati e qualche allagamento. I corsi d’acqua hanno ricevuto improvvisamente notevoli quantità di pioggia, crescendo velocemente soprattutto nel cuneese (dove sono caduti fino a 70 mm di pioggia in 24 ore) e nel torinese. La situazione comunque è ampiamente sotto controllo.

Queste piogge sono da considerarsi assolutamente benefiche per il territorio e i disagi sono alquanto limitati. La situazione meteo volge peraltro verso un miglioramento e nei prossimi giorni tornerà il bel tempo.

A Torino si stava per chiudere il quadrimestre gennaio-aprile più asciutto in 218 anni di misure meteorologiche: fino a due giorni fa, da inizio anno, secondo Arpa Piemonte in centro-città erano caduti appena 22 mm di precipitazione (e neanche un fiocco di neve!), circa il 15% del normale. I fiumi erano in magra e l’Agenzia Interregionale per il Po avvisava della possibile scarsità d’acqua in vista dell’estate nel bacino padano.

Questa perturbazione provvederà a migliorare la situazione, ma per contrastare il problema siccità serviranno altre piogge nelle prossime settimane (periodo generalmente propizio), in vista della stagione estiva.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook