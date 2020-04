Tornado devastante in Oklahoma: impressionante video a pochi metri!

La stagione dei tornado negli Usa è ormai entrata pienamente nel vivo. Dopo i fenomeni estremi registrati nel periodo di Pasqua, nuovo violenti tornado si sono verificati nella giornata di ieri, 22 Aprile, nelle pianure degli stati centro-meridionali.

In particolare ad essere duramente colpiti questa volta sono stati Oklahoma e Texas, con diversi fenomeni vorticosi, grandinate di grossa taglia e piogge intense.

Come vi abbiamo documentato in questo articolo, un grosso tornado ha colpito la zona di Madill, in Oklahoma, causando danni ingenti. Due le persone uccise dalla furia del tornado ma ci sarebbe anche diversi feriti.

I danni più gravi sono stati registrati sulla periferia sud di Madill, città da circa 4.000 abitanti situata a 100 miglia a sud di Oklahoma City. A farne le spese diverse abitazioni e aziende, tra cui la J&I Manufacturing sull’autostrada OK-99C e un Walmart Supercenter. Ancora ignota l’entità del tornado, ma a giudicare dai danni potrebbe aver raggiunto la categoria E-F3 sulla scala Fujita.

Davvero impressionante questo filmato che riprende il tornado a poche decine di metri. Un rischio non da poco per il temerario autore del video (consigliamo caldamente la visione sino alla fine!)





A cura di Francesco Ladisa

