Abruzzo, spettacolari crochi rivestono la piana di Campo Imperatore

Uno dei spettacoli più belli della primavera abruzzese va in scena sulla piana di Campo Imperatore. Un vero e proprio tappeto di crochi hanno offerto una visione rara e bellissima prontamente immortalata da Antonietta Di Girolamo.

Il croco, Crocus il nome scientifico, è una pianta erbacea bulbosa , originaria dell’ oriente. In Italia è perlopiù coltivata in Abruzzo. Il nome non fa onore a questo meraviglioso fiore: al suono abbastanza grave, il fiore si mostra delicato e dai colori sgargianti spesso violacei.

Il croco solitamente annuncia la fine dell’inverno, facendo capolino tra i resti della neve in prati e giardini, schiudendo le sue corolle dalla grande varietà di colori non appena le giornate cominciano ad allungarsi.

I fiori sono composti da una coppa con 6 petali e sbocciano addirittura prima delle foglie direttamente dal bulbo, dando l’impressione che il fiore nasca direttamente dal terreno.

A cura di Raffaele Laricchia

