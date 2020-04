Alluvione colpisce il Kenya: almeno 20 morti e decine di dispersi

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta in questi ultimi giorni in Kenya, con pesanti inondazioni che hanno interessato in particolare l’area occidentale dello stato africano.

La situazione più critica riguarda la città di Kisumu, situata sulle sponde del lago Vittoria, dove diverse abitazioni e attività commerciali sono state allagate ed è a rischio la tenuta delle dighe. Almeno 20 le vittime ma vi sarebbero decine di dispersi e il bilancio potrebbe dunque aggravarsi. Le autorità hanno lanciato l’allerta avvertendo le gli abitanti delle zone più vicino agli specchi d’acqua di spostarsi su terreni più elevati.

I meteorologi locali prevedono che le forti piogge continueranno a cadere nei prossimi giorni, colpendo anche altri paesi della regione tra cui Gibuti, dove otto persone sono già morte a causa delle inondazioni.

Come vedete da questa immagine, alcune strade sono franate in seguito alle violente piogge.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook