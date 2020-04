Nuove scosse di terremoto avvertite in Sicilia, tremori ad Enna

La sequenza sismica cominciata giovedì nel cuore della Sicilia sta proseguendo con nuove scosse di moderata entità ben avvertite dalla popolazione tra ennese, messinese e catanese. Una scossa moderata è stata avvertita nella notte, alle 02.40: il sisma ha raggiunto magnitudo 3.2 sulla scala richter poco a sud-est di Troina (EN).

In mattinata, esattamente alle 09.21, la terra è tornata a tremare con maggior intensità: una nuova scossa è stata registrata dai sismografi dell’INGV, i quali hanno assegnato una magnitudo 3.5 sulla scala richter. Ipocentro a 29 km di profondità.

Il terremoto è stato chiaramente avvertito con tremori durati pochi attimi. L’epicentro anche in questo caso è stato individuato pochi chilometri a sud-est di Troina, da dove arriva il maggior numero di segnalazioni.

Scossa avvertita anche ad Enna, distante 36 km dall’epicentro, e alle pendici occidentali dell’Etna tra Adrano, Biancavilla e Paternò.

///SEGUI IL MONITORAGGIO SISMICO IN TEMPO REALE QUI///



Non ci sono danni a cose o persone. Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Troina EN 6 9373 9373 Gagliano Castelferrato EN 9 3593 12966 Regalbuto EN 10 7277 20243 Agira EN 13 8345 28588 Cerami EN 13 2006 30594 San Teodoro ME 14 1403 31997 Cesarò ME 14 2439 34436 Centuripe EN 17 5470 39906 Capizzi ME 18 3176 43082 Nissoria EN 18 3000 46082 Bronte CT 19 19172 65254 Catenanuova EN 20 4866 70120 Adrano CT 20 36122 106242

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook