Tremori e boati scuotono Pozzuoli e Napoli, scosse di terremoto nella notte

Momenti di paura a Napoli e Pozzuoli questa notte a causa di una serie di scosse di terremoto di cui una di moderata entità, la più intensa degli ultimi anni nella temibile area dei Campi Flegrei. Già ad inizio aprile era stata avvertita una scossa nella zona, ma questa notte la terra ha tremato con maggior vigore senza dubbio stando anche alle numerosissime segnalazioni giunte in redazione.

Sono state registrate tre scosse di terremoto esattamente tra Pozzuoli e Napoli, nella zona di Antiniana e Bagnoli, poco a sud della Riserva Naturale del Cratere degli Astroni (area soggetta al bradisismo da sempre).

La prima scossa è stata registrata alle 04.16 ed è stata di magnitudo 2.0 (avvertita con dei boati in prossimità dell’epicentro).

La seconda scossa è avvenuta alle 04.41 ed è stata di magnitudo 2.5 sulla scala richter, avvertita in maniera nettamente più forte.

La terza è più forte è avvenuta alle 04.59 ed ha raggiunto la magnitudo 3.1 sulla scala richter, ad una profondità di appena 2-3 km.

Quest’ultima scossa è stata avvertita intensamente in virtù della profondità estremamente ridotta: migliaia le persone svegliate nel cuore della notte tra Pozzuoli, Napoli, Quarto, Bacoli, Marano di Napoli, Mugnano. La gente ha percepito boati e tremori sostenuti per pochissimi secondi, tanti quanto bastano per scuotere finestre, armadi, credenze, piatti e letti.

Tanta paura ma senza conseguenze: non ci sono danni a cose o persone.

Si tratta senza dubbio di una delle scosse più intense degli ultimi anni avvenute in quest’area, dove ricordiamo giace il supervulcano dei Campi Flegrei: nessuna eruzione in vista ovviamente, tenendo conto che è normale assistere ad una debole ma anche costante attività sismica.

///SEGUI IL MONITORAGGIO DEI TERREMOTI IN ITALIA, CLICCA QUI///



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Pozzuoli NA 6 81661 81661 Quarto NA 6 40930 122591 Bacoli NA 7 26560 149151 Napoli NA 9 974074 1123225 Marano di Napoli NA 9 59874 1183099 Monte di Procida NA 9 12886 1195985 Calvizzano NA 10 12329 1208314 Mugnano di Napoli NA 10 34828 1243142 Qualiano NA 10 25702 1268844 Villaricca NA 11 31122 1299966 Giugliano in Campania NA 12 122974 1422940 Procida NA 13 10530 1433470 Melito di Napoli NA 13 37826 1471296 Casavatore NA 13 18661 1489957 Arzano NA 14 34886 1524843 Sant’Antimo NA 14 33905 1558748 Parete CE 14 11442 1570190 Casoria NA 15 77642 1647832 Casandrino NA 15 14336 1662168 Grumo Nevano NA 15 18061 1680229 San Giorgio a Cremano NA 15 45557 1725786 Lusciano CE 16 15362 1741148 Frattamaggiore NA 16 30329 1771477 Cesa CE 16 8841 1780318 Ercolano NA 17 53709 1834027 Trentola-Ducenta CE 17 19429 1853456 Aversa CE 17 53047 1906503 Sant’Arpino CE 17 14307 1920810 Afragola NA 17 65057 1985867 Portici NA 17 55274 2041141 Volla NA 17 23755 2064896 Frattaminore NA 18 16208 2081104 Succivo CE 18 8457 2089561 San Marcellino CE 18 14155 2103716 Crispano NA 18 12354 2116070 Cercola NA 18 18267 2134337 Casapesenna CE 18 6987 2141324 Cardito NA 18 22755 2164079 Orta di Atella CE 18 27191 2191270 Gricignano di Aversa CE 19 11881 2203151 Torre del Greco NA 19 86275 2289426 San Sebastiano al Vesuvio NA 19 9196 2298622 Carinaro CE 19 7181 2305803 Frignano CE 19 9008 2314811 Teverola CE 19 14291 2329102 Villa di Briano CE 19 7087 2336189 Caivano NA 19 37879 2374068 Massa di Somma NA 19 5444 2379512 San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2393165 Casalnuovo di Napoli NA 19 49855 2443020 Pollena Trocchia NA 20 13562 2456582 Casaluce CE 20 10078 2466660 Casal di Principe CE 20 21389 2488049

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook