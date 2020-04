Coronavirus negli Stati Uniti, raggiunti 1 milione di contagi: spiagge affollate in California per il caldo

Il picco dell’epidemia negli Stati Uniti è ancora ben lontano purtroppo: la curva dei contagi sale inesorabilmente giorno dopo giorno e, proprio negli ultimi minuti, sono sono stati superati un milione di infetti da sars-cov-2.

L’ultimo aggiornamento parla chiaro: sono 1.000.441 le persone positive al coronavirus negli USA, mentre le vittime sono ben 56.286. Gli Stati Uniti si confermano quindi il Paese più colpito al mondo e il dato ancor più allarmante è che buona parte dei contagi si registrano nella sola New York.

Si aggrava anche la situazione nelle terapie intensive: sono oltre 15.000 i posti occupati e aumentano ogni giorno sempre più (segno evidente che la discesa della “curva epidemica” è ancora lontana).

Arriva il caldo estivo sulla West Coast

Il grande caldo ha invaso la California: le temperature hanno superato diffusamente i 30°C e migliaia di persone si sono riversate sulle spiagge come fosse piena estate. Spiagge aperte a Orange County, mentre restano chiuse altre località famose come ad esempio Venice Beach, a circa 80 km più a nord.

Anche a Los Angeles e San Diego molte persone si stanno muovendo verso le spiagge, venendo meno alle restrizioni e al distanziamento sociale. Proprio per disincentivare gli arrivi da fuori, Huntington Beach, Newport Beach e altre località hanno chiuso tutti i parcheggi per ridurre gli accessi. A Newport Beach, che conta 80 mila abitanti, ieri in spiaggia c’erano oltre 40 mila persone. Insomma è davvero il modo peggiore per affrontare una pandemia.

A cura di Raffaele Laricchia

