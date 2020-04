Previsioni meteo: 1° maggio variabile, poi arriva il caldo anticiclone africano

Il mese di maggio ha tutte le intenzioni di partire in quinta per quel che concerne il primo vero caldo stagionale. L’ultimo mese della primavera meteorologica esordirà con tempo ancora variabile, qualche nube, un po’ di vento e qualche isolato acquazzone a causa di deboli infiltrazioni fresche dalla Francia.

Questo tipo di tempo lo osserveremo principalmente nella giornata del 1° Maggio, festa dei lavoratori che quest’anno festa non è, dopodichè sarà la volta dell’anticiclone africano che ci farà assaggiare un vero e proprio assaggio d’estate.

Tra il week-end e l’inizio della prossima settimana (tra 2 e 6 maggio) un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale si allungherà dal deserto del Sahara centro-occidentale in direzione del Mediterraneo. Si attiveranno correnti meridionali molto calde per il periodo che investiranno la nostra penisola apportando un sensibile aumento delle temperature.

Saranno principalmente le regioni tirreniche, le isole maggiori e la pianura Padana ad avvertire maggiormente la calura nord africana: le temperature schizzeranno anche oltre i 25°C sulle aree appena menzionate e localmente la colonnina di mercurio punterà anche i 27-28°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Fino a 25-26°C sono attesi a Milano, Torino e Bologna, mentre a Cagliari, Siracusa, Catania, Roma e Napoli si potranno raggiungere anche i 27°C, soprattutto tra lunedì e mercoledì.

Impossibile ad ora prevedere quando l’anticiclone abbandonerà l’Italia: una lieve flessione potrebbe manifestarsi nella seconda metà della prossima settimana (dopo il 7 maggio) a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che, approfittando della calura presente in Italia, potrebbe dar vita ai primi fenomeni violenti della stagione.

A cura di Raffaele Laricchia

