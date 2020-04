Sicilia, scossa di terremoto moderata a largo di Palermo

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata questa mattina alle 07.57 nel mar Tirreno meridionale, poco a largo della Sicilia settentrionale e precisamente a largo di Palermo.

La scossa ha raggiunto la magnitudo 3.1 sulla scala richter secondo quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanogia (INGV). Ipocentro localizzato a 25 km di profondità, mentre l’epicentro è stato individuato in mare a circa 38 km a nord di Palermo (33 km da Mondello). Il sisma è stato avvertito lievemente lungo la costa palermitana da Mondello a Bagheria: molte le segnalazioni anche da Palermo di “lievi tremori”.

Ovviamente non ci sono danni a cose o persone.

A cura di Raffaele Laricchia

