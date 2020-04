Week-end con tra anticiclone africano e temporali, si impennano le temperature!

Vi avevamo preannunciato l’arrivo dell’anticiclone africano in questo articolo ed ora diventa sempre più certa la sua espansione verso il Mediterraneo proprio nel week-end.

La cupola anticiclonica in risalita dal deserto del Sahara avvolgerà pienamente il Mediterraneo occidentale, la Francia meridionale e la Sardegna, mentre il resto della nostra penisola si troverà al margine di questa struttura simil-estiva.

Cosa comporterà questo fattore? Semplicemente permetterà l’ingresso di correnti leggermente più fresche alle alte quote sull’Italia, le quali saranno alla base di isolati ma forti temporali di calore pomeridiani.

Le temperature infatti sono attese in aumento da nord a sud a causa dell’aria più calda africana in avvicinamento, ma l’aria non sarà molto stabile e ciò favorirà la comparsa di locali temporali.

Clima più caldo ma occhio ai temporali

Le temperature sono attese in aumento da nord a sud, specie su pianura Padana, regioni tirreniche e isole maggiori: le massime si porteranno a ridosso dei 25-26°C ma localmente non escludiamo picchi di 28°C soprattutto nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Qualche grado in meno sulle regioni adriatiche e sarà proprio qui che assisteremo alla formazione di locali temporali sia sabato che domenica pomeriggio.

Acquazzoni e temporali interesseranno Friuli, Veneto, Emilia orientale, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. I fenomeni saranno rapidi e isolati, ma localmente forti.

Inoltre domenica si intensificheranno ii venti di maestrale su tutto il Meridione e in Sardegna.

Quando durerà il caldo?

Previsione molto difficile quella per la prossima settimana: è probabile la presenza dell’anticiclone e delle alte temperature (fino a 26-27°C) anche nella giornata di lunedì 4 maggio, dopodichè aumentano nettamente le incertezze.

Alcuni modelli matematici ipotizzano l’improvvisa interruzione del caldo e del bel tempo a causa di una forte ondata di fresco e maltempo proveniente dal nord Europa, la quale potrebbe irrompere sull’Italia a metà della prossima settimana causando non solo temporali ma anche un forte calo delle temperature.

A cura di Raffaele Laricchia

