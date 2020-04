Informativa urgente di Conte alla Camera: «Illegittime le iniziative improvvide degli enti locali»

E’ in corso un’informativa urgente di Giuseppe Conte alla Camera: il Presidente del Consiglio sta riepilogando le principali misure e i provvedimenti in vista della fase 2 dell’emergenza, rispondendo anche alle critiche mosse da più fronti che vorrebbero in particolare un maggiore allentamento delle restrizioni.

Dopo l’annuncio della fase 2 nella conferenza stampa del 26 aprile, infatti, non sono state poche le critiche e gli scontri tra Regioni e governo, l’ultima in merito alla decisione della Calabria di riaprire (da oggi) diverse attività commerciali fra cui anche bar e ristoranti. Conte, a tal riguardo, ha definito «Illegittime le iniziative improvvide degli enti locali».

Conte ha sottolineato innanzitutto la necessità di convivere col virus, spiegando che siamo ancora dentro la pandemia. Quello messo in campo “è un modo per far ripartire al meglio la nostra economia senza battute di arresto in futuro. Un approccio non graduale e incauto porterebbe ad una recrudescenza del contagio. Il governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità“.

“Se il tasso R0 tornasse vicino a 1 si saturerebbero nuovamente le terapie intensive entro fine anno”, dice il premier alla Camera citando il rapporto dell’Iss. “Un rapporto del comitato tecnico-scientifico, che non è segreto, stima che la riapertura totale al 4 maggio porterebbe a un rischio elevatissimo di ripresa del contagio“.

