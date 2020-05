Coronavirus, 1 nuovo caso in Cina nelle ultime 24 ore. Ad Aprile 60% contagiati era asintomatico.

La Cina sembra aver davvero lasciato alle spalle l’epidemia. Nelle ultime 24 ore infatti in tutto il paese è stato registrato un solo nuovo caso.

Nello specifico, si tratta di un caso “importato” dall’estero, come dichiarano le autorità sanitarie locali. Altri due contagi sono ancora da confermare ma anche in questo caso si tratta di persone arrivate dall’estero.

Sempre secondo le autorità cinesi, da ieri non si sono registrati morti legati alla pandemia e 43 pazienti sono stati dimessi. In totali i contagi confermati nel Paese sono 82.875, con 4.633 morti, mentre i casi ‘attivi’ sono 557.

E’ stato intanto pubblicato un nuovo report che ha documentato che il 60 per cento dei nuovi casi di coronavirus rilevati in Cina nel mese di aprile non mostravano alcun sintomo della malattia al momento dei test: è quanto emerge da un’analisi del Financial Times pubblicata oggi sull’edizione online del quotidiano britannico.

Lo studio, che si basa su dati più completi sulla pandemia che il governo cinese ha cominciato a pubblicare dall’inizio dello scorso mese, conferma quanto evidenziato da uno studio dell’Università della California, pubblicato recentemente sul New England Journal of Medicine. Cioè che gli asintomatici sono il “vero” problema della pandemia di coronavirus, perché continuano a diffondere il contagio non sapendo della loro positività. Un aspetto che già si conosceva ma di cui ora abbiamo ulteriore conferma.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook