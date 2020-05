Terremoto in tempo reale INGV: scosse di oggi 2 Maggio 2020 (ultimi terremoti, orario)

Terremoto in tempo reale, INGV/ Sequenza sismica significativa nella zona di Parma: avvertite diverse lievi scosse specie questa mattina. Altrove nulla da segnalare al momento.

Di seguito troverete l’elenco con tutte le scosse registrate in Italia oggi 2 maggio 2020 con magnitudo superiore al 2.0 della scala richter (secondo lo schema “orario, epicentro e magnitudo“). In caso di eventi rilevanti o ben avvertiti ci saranno focus cliccabili con maggiori informazioni. Non saranno inserite le scosse strumentali, con magnitudo inferiore al 2.0 della scala richter, a meno di eventi estremamente superficiali e quindi avvertiti dalla popolazione.

TERREMOTO – ORARIO , COMUNE DELL’EPICENTRO E MAGNITUDO

– 01.03 (CAMPANIA — CALABRITTO, AV) – M2.1

– 01.54 (EMILIA — FELINO, PR) – M2.2

– 06.50 (EMILIA — FELINO, PR) – M2.6

– 06.58 (EMILIA — FELINO, PR) – M2.1

– 07.13 (EMILIA — MONTECHIARUGOLO, PR) – M2.5

– 07.34 (EMILIA — FELINO, PR) – M2.7

– 07.36 (EMILIA — FELINO, PR) – M2.3

– 8.01 (EMILIA — SAN POLO D’ENZA, RE) – M2.1

– 08.25 (EMILIA — MONTECHIARUGOLO, PR) – M2.7

– 08.35 (EMILIA — MONTECHIARUGOLO, PR) – M2.2

– 08.53 (EMILIA — FELINO, PR) – M2.4

– 09.03 (EMILIA — COLLECCHIO, PR) – M2.2

ultimo aggiornamento ore 09.30

A cura di Raffaele Laricchia

