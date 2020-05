Violenta scossa di terremoto nel Mediterraneo, panico a Creta

Una scossa di terremoto di forte entità ha fatto tremare pochi minuti fa, esattamente alle 14.51, gran parte del Mediterraneo centro-orientale. Il sisma, avvenuto oggi 2 maggio 2020, ha avuto epicentro in mare poco a sud di Creta, isola della Grecia.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.7 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Epicentro nel Mediterraneo orientale, circa 82 km a sud dell’isola di Creta in direzione dei centri abitati di Ierapetra e Makrys Gialos.

Il terremoto ha scosso per oltre un minuto l’isola di Creta facendo scattare il panico tra gli abitanti che si sono riversati per strada. Il tremore è stato notevole e prolungato su tutta l’isola, ma al momento non risultano danni a cose o persone.

Il sisma è stato avvertito anche sulla Grecia e orientale tra Peloponneso e Dodecaneso. Tremori avvertiti chiaramente per molti secondi anche in Turchia e sulle coste africane tra Libia ed Egitto fino ad Alessandria d’Egitto.

Il sisma non dovrebbe essere stato percepito sul sud Italia. Non è stato diramato l’allarme tsunami.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook