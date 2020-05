Meteo, è il momento dell’anticiclone africano, ma occhio a mercoledì!

Lo scatto satellitare parla chiaro: il Sole risplende su quasi tutta la nostra penisola grazie all’espansione dell’anticiclone africano destinato ad essere protagonista della settimana.

Poco o nulla da segnalare per le prossime ore: il Sole dominerà da nord a sud ed il rischio di piogge sarà praticamente nullo non solo sulle coste ma anche su colline e monti. Qualche raffica di maestrale, residua della perturbazione rapida di ieri, continuerà ad interessare il basso Adriatico rendendo il clima leggermente più gradevole.

Sulle restanti regioni stabile e venti deboli o assenti: ne approfitteranno le temperature per salire e portarsi a ridosso dei 25°C (soprattutto in pianura Padana e regioni tirreniche. Le previsioni per oggi a cura di Raffaele Laricchia:

Domani ulteriore aumento termico un po’ ovunque e giornata stabile da nord a sud, mentre mercoledì il tempo cambierà improvvisamente su diverse nostre regioni.

Una rapida perturbazione proveniente dai Balcani attraverserà l’Adriatico e si porterà sulle nostre regioni orientali con un modesto carico di acquazzoni, venti forti di tramontana ed un improvviso calo delle temperature.

Il calo termico sarà più rilevante sulle regioni adriatiche (tanto da portare la colonnina di mercurio sotto i 20°C), mentre sulle regioni tirreniche e sulla pianura Padana occidentale non avremo grandi variazioni.

Addirittura in Sardegna, ai margini del blando peggioramento, le massime potranno raggiungere anche i 30°C nella giornata di mercoledì.

GIOVEDI’ ULTIMI FENOMENI, POI ANCORA CALDO

Questa rapida perturbazione di metà settimana leverà le tende già nella giornata di giovedì: ancora qualche pioggia e qualche temporale potrà interessare il sud nella prima parte della giornata, dopodichè spazio ai cieli sereni e residui venti di maestrale.

L’anticiclone africano tornerà sui suoi passi e riprenderà pieno possesso dell’Italia almeno sino al termine della settimana!

A cura di Raffaele Laricchia

