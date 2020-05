Protezione civile, aggiornamenti coronavirus 4 maggio 2020: 195 decessi, continua il calo dei contagi

Nuovi aggiornamenti positivi quest’oggi sul fronte epidemia: secondo quanto riferito dalla protezione civile, nel consueto appuntamento del lunedì pomeriggio in conferenza stampa, i nuovi contagi calano ulteriormente rispetto a ieri e raggiungono “solo” 1.221 casi (mentre ieri erano stati 1.389).

Lieve aumento del numero dei nuovi decessi mentre cala il numero dei guariti.

Nel computo totale delle persone attualmente positive si evince un ulteriore calo e finalmente il totale si porta sotto i centomila pazienti. Questi miglioramenti NON devono far abbassare la guardia: la FASE 2 iniziata oggi potrebbe causare un nuovo aumento dei contagi e proprio per questo sarà indispensabile continuare a seguire le regole, adottare gli opportuni distanziamenti sociali ed utilizzare le mascherine.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 4 maggio 2020) al momento abbiamo:

– totale tamponi positivi oggi: 1.221 (-168 rispetto a ieri)

– 29.079 vittime (+195 rispetto a ieri)

– 82.879 guariti (+1.225 rispetto a ieri)

– 99.977 casi ATTUALMENTE positivi* (-525 rispetto a ieri)

– 1.479 in terapia intensiva (-22 rispetto a ieri)

– 16.823 ricoverati con sintomi (-419 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 211.938 (+1.221 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

L’82% (oltre 83.000) dei positivi è in isolamento domiciliare. Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 14,4% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 21,1% almeno due patologie e il 60,9% ben tre patologie; solo il 3,6% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia.

A cura di Raffaele Laricchia

