Protezione civile, aggiornamenti coronavirus 5 maggio 2020: il miglioramento continua

Ennesimo aggiornamento positivo per quel che riguarda l’epidemia del coronavirus sars-cov-2: i nuovi dati rilasciati dalla protezione civile evidenziano un ulteriore calo dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore, i quali sono stati esattamente 1.075 (ieri i nuovi positivi al patogeno erano stati 1.221).

Purtroppo si registra un lieve incremento dei decessi rispetto a ieri che tornano ad essere più di duecento in un solo giorno. Tantissimi i guariti (2.352).

Nel computo totale delle persone attualmente positive si evince un ulteriore netto calo dovuto principalmente ai numerosi guariti e ai pochi contagi. Questi miglioramenti NON devono far abbassare la guardia: la FASE 2 iniziata ieri potrebbe causare un nuovo aumento dei contagi e proprio per questo sarà indispensabile continuare a seguire le regole, adottare gli opportuni distanziamenti sociali ed utilizzare le mascherine.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 5 maggio 2020) al momento abbiamo:– totale tamponi positivi oggi: 1.075 (-146 rispetto a ieri)

– 29.315 vittime (+236 rispetto a ieri)

– 85.231 guariti (+2.352 rispetto a ieri)

– 98.464 casi ATTUALMENTE positivi* (-1.513 rispetto a ieri)

– 1.427 in terapia intensiva (-52 rispetto a ieri)

– 16.270 ricoverati con sintomi (-553 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 213.013 (+1.075 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

L’82% (oltre 83.000) dei positivi è in isolamento domiciliare. Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 14,4% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 21,1% almeno due patologie e il 60,9% ben tre patologie; solo il 3,6% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia.

A cura di Raffaele Laricchia

