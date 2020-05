Coronavirus, ancora oltre 10 mila casi in Russia. Mosca supera la Cina per numero di contagi.

Situazione sempre più allarmante in Russia dove i casi di coronavirus continuano a crescere in maniera importante.

Anche nelle ultime 24 ore si sono registrati migliaia di nuovi contagi, oltre 10mila per il quarto giorno consecutivo. A preoccupare è soprattutto Mosca: nella capitale sono stati registrati altri 5.858 casi (oltre metà dei casi accertati in tutto il paese). Il totale è di 85.973, numero superiore addirittura ai casi confermati in tutta la Cina durante la pandemia.

L’aumento giornaliero nella città, fa sapere la task force nazionale, è stato pari al 7,3%. Nel complesso, in tutta la Russia, sono 155.370 i contagi con 1.451 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. E dagli ospedali di Mosca, San Pietroburgo e delle città minori del Paese finiscono in rete video messaggi di operatori che denunciano la mala gestione delle strutture da parte dei dirigenti, tra condizioni di vita estreme e assenza di mezzi di protezione idonei.

Sergei Andreev, responsabile dei centri di pneumologia al ministero della Sanità, ha dichiarato: “è difficile dire se siamo a un quarto del percorso, a un terzo o alla metà, ma di certo non abbiamo ancora raggiunto il picco dell’epidemia”. Il continuo aumento dei contagi è da ricondurre, ha detto, al rifiuto delle persone di continuare a rimanere a casa dopo più di un mese di auto isolamento.

A breve saranno aperti a Mosca 44 nuovi ospedali per pazienti Covid-19, strutture provvisorie con una capacità totale di 10mila letti, ha annunciato il vice sindaco Piotr Biryukov. Saranno trasformati in ospedali fra gli altri gli spazi del parco di Krasnaya Presnya, alcuni padiglioni del centro fieristico nazionale Vdnkh, dell’arena del ghiaccio di Kryalatskoyev.

A cura di Francesco Ladisa

