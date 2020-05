Forte scossa di terremoto in Iran, segnalati alcuni danni

Un terremoto di magnitudo prossima al 5° della scala Richter si è verificato stamane in Iran, quando in Italia erano le 10:07.

Il sisma, avvenuto a una profondità di circa 10 km, è avvenuto nel Lorestan, nell’Iran occidentale, ed è stato fortemente avvertito nelle città vicine come Khorramabad e Boroujerd. Alcune unità residenziali sono state parzialmente danneggiate in seguito alla scossa. Non si segnalano comunque vittime.

In Iran i terremoti anche di intensità inferiore al 6° causano spesso crolli e gravi conseguenze in quanto gli edifici non sono costruiti per resistere a forti scosse sismiche.

A cura di Francesco Ladisa

