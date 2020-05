Meteo: blanda perturbazione ad ostacolare l’alta pressione africana, qualche pioggia in arrivo!

L’anticiclone africano sta scaldando i motori ed è pronto a regalarci un fine settimana dal sapore estivo su tutta la nostra penisola. Tuttavia una perturbazione più fresca proveniente dal nord Europa pare abbia intenzione di mettere il bastone tra le ruote all’anticiclone riuscendoci solo in minima parte.

Il tempo questa mattina è in graduale peggioramento sulle regioni adriatiche: l’aria fresca proveniente dai Balcani si sta traducendo in nubi e locali piogge che nel corso della giornata colpiranno Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Contemporaneamente avremo anche un graduale calo delle temperature e il rinforzo del vento di tramontana sui settori adriatici. Insomma l’anticiclone sembra subirà leggermente il contraccolpo per qualche ora, ma già da domani riprenderà pieno possesso dell’Italia.

Previsioni per oggi 6 maggio 2020

Cieli nuvolosi o coperti su Marche, Abruzzo, Molise per gran parte della giornata. Nubi in aumento sulla Puglia dalla tarda mattina e dal pomeriggio. Su queste regioni avremo la possibilità più alta di piogge deboli e sparse, solo localmente a carattere di rovescio (più probabili sulle zone interne).

Nubi residue in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia al mattino, dopodichè ritornerà il Sole. Nubi basse sul mar Tirreno e le rispettive coste, alternate a sprazzi di Sole.

A cura di Raffaele Laricchia

