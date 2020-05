Meteo Protezione Civile domani: tempo stabile, venti sostenuti al Sud

Nella giornata di domani le condizioni meteo torneranno ad essere stabili su tutta la penisola dopo il veloce passaggio instabile di oggi. Previsti venti sostenuti dai quadranti settentrionali sul Sud Italia.

Questo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 7 Maggio 2020

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Nord e sulle regioni centrali adriatiche; massime in locale sensibile aumento su regioni settentrionali e Marche, ed in locale sensibile diminuzione al Sud.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali su Molise, regioni meridionali peninsulari e Sicilia orientale, con locali ulteriori rinforzi su Puglia meridionale e settori ionici.

Mari: molto mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio e localmente il Tirreno meridionale; dalla sera, tendente a molto mosso il Canale di Sardegna.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook