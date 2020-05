Previsioni meteo: week-end CALDO e bello, poi forte maltempo in arrivo?

Il fine settimana assumerà connotati decisamente estivi su tante nostre regioni grazie all’espansione, ormai certa, dell’anticiclone sub-tropicale verso il Mediterraneo. La colonnina di mercurio è destinata ad impennarsi giorno dopo giorno a partire da giovedì fino a culminare lunedì con temperature localmente superiori ai 30°C.

Saranno principalmente le regioni tirreniche, quelle del sud e le isole maggiori a percepire maggiormente l’alito caldo sahariano: sulla nostra penisola si affacceranno isoterme fino a +16+18°C a 850hpa (circa 1500 metri di altitudine) entro il fine settimana e addirittura valori fino a +24°C nella giornata di lunedì (temperature da forte ondata di caldo in piena estate).

Queste isoterme tipiche dell’anticiclone sub-tropicale si tradurranno, al suolo, in temperature praticamente estive e localmente superiori ai 30°C. In particolar modo tra sabato e domenica la colonnina di mercurio si porterà sin verso i 29-30°C sulle zone interne della Sardegna (con picchi fino a 32°C) e della Sicilia. Massime fino a 27-28°C in Puglia, Campania, Lazio e Toscana. Valori simili anche in pianura Padana dove inizierà a farsi sentire l’afa.

Le previsioni per il week-end a cura di Raffaele Laricchia:

LUNEDI’ EXPLOIT DEL CALDO MA ARRIVA IL MALTEMPO

Una forte perturbazione atlantica proveniente dalla Spagna potrebbe innescare un ulteriore aumento delle temperature: essa richiamerà aria ancor più calda dall’Africa sahariana (ecco spiegate le isoterme fino a +24 a 850hpa) destinata ad avvolgere tutto il sud Italia. Questo significa che le temperature aumenteranno ulteriormente su Sicilia, Calabria, Basilicata, Calabria e Puglia tanto da sfiorare i primi +33/+35°C della stagione.

Nel frattempo le temperature inizieranno a scendere sul resto della penisola proprio a causa della perturbazione atlantica carica di nubi, piogge e anche forti temporali. Il peggioramento infatti coinvolgerà gran parte del nord e l’alto Tirreno, inglobando anche la Sardegna già nella giornata di lunedì 11 maggio: non escludiamo fenomeni violenti sulla pianura Padana occidentale tra Emilia, Lombardia e Piemonte (rischio grandine e forti colpi di vento).

A cura di Raffaele Laricchia

