Stati Uniti: in arrivo tardiva ondata di freddo e neve sulla East Coast

Quando sembrava ormai il caldo sembrava ormai aver posto davvero fine all’inverno, ecco che la natura è nuovamente pronta a sorprenderci: il nord America vivrà nei prossimi giorni una forte ondata di freddo di stampo invernale, la quale riuscirà addirittura a riportare la neve a quote bassissime e in pianura. Tutto questo mentre in Italia faremo i conti con l’anticiclone africano!

Il probabile ultimo sussulto freddo dell’inverno, ad ormai poche settimane dall’inizio dell’estate meteorologica, colpirà il Canada orientale e gran parte degli Stati Uniti nord-orientali. A fare i conti con un brusco calo termico e nevicate in pianura saranno New York, Vermont, Maine, Massachussets, Connecticut, Michigan, Ohio, Pennsylvania e Maryland.

Tra venerdì 8 e sabato 9 maggio l’aria gelida affluirà come un vero e proprio fiume in piena dal Canada verso la East Coast innescando un poderoso calo delle temperature capace di far precipitare la colonnina di mercurio addirittura a ridosso dello zero anche in pianura. Al passaggio del fronte freddo le forti piogge si tramuteranno in neve su tutti gli stati nord-orientali degli USA. Molto probabile l’arrivo della neve anche a New York seppure per poche ore nella giornata di sabato.

A cura di Raffaele Laricchia

