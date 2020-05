Dall’Etna una nuvoletta di fumo a forma di cuore

Una nuvoletta di fumo, dalle sembianze ben definite di un cuore, sulla sommità del grande vulcano siciliano. E’ la foto (reale) di un ragazzo di Catania che sta facendo il giro del web e dei social. Un’immagine che potremmo vedere come un messaggio di amore e incoraggiamento in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

La foto è stata scattata due giorni fa presso Monte Zoccolaro, durante una passeggiata che l’autore Davide Distefano ha fatto dopo mesi di reclusione. “Ero lì con la mia ragazza – racconta l’autore – e a un certo punto, lo sbuffo ha assunto forma di cuore. Mi è sembrato che parlasse a noi due, ma soprattutto a tutti noi che stiamo attraversando questo periodo drammatico”.

Una piccola ennesima dimostrazione di come la natura sappia sempre stupire. Sta a noi darle “ascolto”.

A cura di Francesco Ladisa

