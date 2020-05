Stati Uniti: indette le feste del coronavirus per contagiare quante più persone possibili

Nella cittadina di Walla Walla, nello stato di Whasington ad ovest degli Stati Uniti, la popolazione ha deciso di raggiungere spontaneamente l’immunità di gregge dal coronavirus attraverso dei veri e propri party dedicati al patogeno.

Mentre negli ospedali si combatte duramente per salvare quante più vite possibili, la decisione presa dagli abitanti di Walla Walla lascia molto discutere considerando che l’intento è proprio quello di far ammalare spontaneamente le persone. Sono stati chiamati “coronavirus Parties” o feste del coronavirus e sono state indette proprio per cercare di raggiungere l’immunità di gregge e lasciarsi alle spalle l’incubo del coronavirus.

In questi festini le persone non infette si recano a casa di quelle infette, vi restano qualche oretta in modo da contagiarsi e poi tornano a casa nella speranza di risultare ben presto positivi al tampone e quindi nella speranza di immunizzarsi. Ovviamente senza considerare la possibilità di star molto male ed essere ricoverati, o addirittura passar a miglior vita.

Negli ultimi giorni i contagi da quest’area sono nettamente aumentati e secondo il capo del dipartimento sanitario la maggior parte di essi proviene proprio da queste feste del coronavirus.

“Non sappiamo cosa sta accadendo – afferma il capo sanitario – ma almeno 25 persone risultati positivi hanno confessato di aver partecipato a questo tipo di feste. Possiamo solo dire che è una cosa da irresponsabili. Tutto questo è inaccettabile perché mette a rischio la salute di tutti”.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook